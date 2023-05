Chicco Guidi compie 90 anni

Il coordinamento provinciale di Sinistra Italiana ha festeggiato i primi 90 anni di un "inossidabile compagno", il viareggino Federico Guidi, per tutti Chicco, conosciutissimo personaggio politico cittadino di lunga esperienza, già consigliere comunale ed ex presidente del consiglio provinciale all’epoca dell’amministrazione di Andrea Tagliasacchi. "È un onore e un privilegio per tutti noi – sostiene il coordinamento SI – condividere quotidianamente lotte, idee e passioni con una colonna della Sinistra versiliese, dalle cui esperienze e dalle cui analisi sempre lucide e puntuali ad ogni riunione impariamo qualcosa di nuovo".