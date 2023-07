Che entusiasmo al Palio dei Rioni. Trionfa la Rocca, la Pieve si arrende

Camaiore, 17 luglio 2023 - Trionfa la Rocca al XXXI Palio dei Rioni di Camaiore: sfida estrema con la Pieve fino all’ultimo respiro. E’ amaranto dunque l’ambito scettro del Palio: una serata, quella di sabato scorso, con il pubblico delle grandi occasioni, un tifo da far invidia ai match sportivi più seguiti, sberleffi dalle tribune e tanti giochi. Si chiude con il sorpasso del rione clou del centro storico sul campanile della Pieve, colorato di gialloblu, l’evento popolare cittadino più sentito: undici squadre con tantissimi atleti junior in prima fila e tanto entusiasmo. La famiglia del Palio ha chiuso i battenti e il ‘cencio’ è passato a La Rocca: premiata anche la campionessa Bambi Beccattini come regina della ginnastica olimpica di tutti.

Ecco la classifica finale: La Rocca, Pieve, Tre Borghi, Vado, la Badia, Frati, Capezzano, Montemagno Seimiglia, Nocchi e Montebello. Per gli Junior, i primi tre: Pieve, Frati e Capezzano. Polemiche per il palo della cuccagna e fischi contro la Pieve: chi vince o ha vinto troppo spesso crea un po’ di sana invidia che lascia però il passo per fortuna alla goliardia e allo sport.

“Si conclude una meravigliosa edizione del Palio dei Rioni. Quattro serate di agonismo, sana competizione e divertimento con lo Stadio Comunale strapieno nel segno della sportività - afferma il sindaco Marcello Pierucci - Anche quest’anno la nostra manifestazione popolare più sentita ci lascia tante emozioni. Quella più bella, per me, è stata vedere ancora una volta tanti giovani che, con spirito di appartenenza e di aggregazione, che rimane la cifra distintiva del nostro Palio, si mettono in gioco e competono in maniera leale e entusiasta. Il loro spirito e la loro passione è quanto di più bello e più prezioso abbia Camaiore. Ed è la garanzia che questo grande evento cittadino andrà avanti nel tempo”.

Soddisfatti il Comitato Palio, il Presidente Samuele Benassi e tutto il Direttivo per l’immenso lavoro eseguito: non è facile unire tanta gente per mesi e senza screzi. Professionali ed instancabili i presentatori Andrea Montaresi e Giacomo Lucarini. Qualcuno ha invece protestato per il rumore allo stadio fino quasi alle 2: ma, per la finale, si può chiudere un occhio e sopportare una volta l’anno la passione di un’intera comunità. E arrivederci al prossimo Palio dei Rioni, con lo stesso spirito e la stessa energia.