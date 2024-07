Cervietti rilevato da Quarra Stone. Il laboratorio passa al colosso Usa

Il colosso americano Quarra Stone con sede nel Wisconsin ha rilevato – tramite l’affiliata italiana – lo storico laboratorio di Franco Cervietti. Quest’ultimo rimarrà all’interno del team e, anzi, sono attesi investimenti e nuove assunzioni con reclutamento di figure specializzate. Dopo diversi anni di pianificazione della successione e di selezione di potenziali partner, Cervietti annuncia infatti di aver scelto Quarra Italia, Srl. come nuovo partner. L’azienda di Pietrasanta produce annualmente sculture per artisti di tutto il mondo e possiede la più grande collezione privata di 2500 modelli in gesso e stampi, compresa una copia del David di Michelangelo. Tutti gli artigiani e i dipendenti di Cervietti, così come i subappaltatori, accompagneranno l’azienda nel suo processo di evoluzione. Franco Cervietti rimarrà in qualità di presidente emerito, mantenendo un coinvolgimento quotidiano nell’attività; lo scultore Martin Foot sarà il nuovo direttore artistico di Cervietti Franco & C. Quarra Italia, Srl (l’affiliata con sede a Pietrasanta della statunitense Quarra Stone Company, Llc “Quarra”). Quarra è nota per la sua competenza tecnica nella fresatura robotizzata e computerizzata del marmo e di altri tipi di pietra e i suoi lavori sono presenti nei musei di tutto il mondo. "Dopo un’attenta considerazione e pianificazione del futuro della nostra azienda – motiva Cervietti – vedo questa collaborazione con Quarra come la migliore opportunità per aggiungere investimenti in tecnologia avanzata alla nostra eccellenza nella scultura tradizionale". Dal canto suo Quarra anticipa che il laboratorio diventerà "un centro di esplorazione artistica attiranto scultori e artisti da tutto ilmondo". Il laboratorio sta selezionando scultori esperti con un portfolio di livello mondiale. E’ possibile inviare il curriculum a [email protected].

Fra.Na.