Centro Parte la riqualificazione di via IV Novembre

Nuovo tassello nel progetto di riqualificazione del centro. La prossima tappa è in agenda martedì con la partenza dei lavori in via IV Novembre, nel tratto tra via Montauti e via Carducci, con il cantiere che subirà uno stop durante le festività natalizie per poi riprendere e terminare intorno a Pasqua 2024. Erano state diverse attività commerciali della zona a chiedere la pausa per non interferire con lo shopping natalizio.

La prima fase dei lavori durerà infatti dal 21 novembre al 22 dicembre e riguarderanno solo l’asfaltatura della strada, dopo di che dal 6 gennaio toccherà anche ai marciapiedi. Durante il periodo di sospensione rimarranno fruibili i marciapiedi, mentre l’area centrale sarà delimitata e interdetta al transito sia carrabile che pedonale. Gli interventi consistono nella totale demolizione della sede stradale (idem i marciapiedi), rifacimento e adeguamento dei sottoservizi, realizzazione di un nuovo impianto di smaltimento delle acque meteoriche e rifacimento della pavimentazione in pietra Alberese. Per evitare manomissioni della futura pavimentazione e scongiurare onerosi interventi a carico degli utenti per eventuali modifiche agli allacci, il Comune invita gli interessati a inviare quanto prima una mail all’indirizzo [email protected]