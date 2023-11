Cento nuovi parcheggi. Arriveranno in via Fondi: "Paese più accessibile"

Parcheggio di via Fondi approvato: cento nuovi posti auto gratis per il centro storico. Approvato in via definitiva-esecutiva il progetto per il nuovo parcheggio con sosta gratuita, rappresenta di fatto anche un’importante riqualificazione urbana: l’area ad oggi sterrata, viene saltuariamente utilizzata per la sosta delle auto specialmente durante eventi o manifestazioni, ma senza essere regolamentata da stalli o corsie di transito. Dopo i lavori, il parcheggio, oltre a presentarsi ordinato e abbellito con nuove alberature, si allaccerà naturalmente con quello di Piazza Elsa Morante (comunemente “parcheggio di Sem”), che ha l’accesso dal Viale Oberdan, andando a creare un’unica grande area di sosta. Si tratta di un investimento da 600 mila euro. Adesso la gara per l’affidamento dei lavori: il cantiere partirà a gennaio, subito dopo la fine delle feste natalizie. “Un’opera pubblica estremamente necessaria per rispondere alle esigenze di parcheggio di tutta la comunità di Camaiore – commenta l’Assessore ai Lavori Pubblici Graziano Dalle Luche - Stiamo continuando a mettere in campo importanti investimenti sostanziali per ridisegnare il territorio comunale, le sue funzioni e i suoi servizi pubblici, migliorandone la vivibilità quotidiana“. Il nuovo parcheggio verrà provvisto della dotazioni logistiche necessarie ad accogliere l’eventuale mercato rionale settimanale in caso di necessità di spostamento senza quindi tornare ad interrompere il traffico sul Viale Oberdan.

I.P.