Cena in maschera alla Costa dei Barbari. Gara per conquistare la "Giarrettiera piccante" Sabato sera si terrà la ventesima edizione della cena in maschera della "Giarrettiera piccante" organizzata dal Club Italiano del Peperoncino. L'evento, curato in ogni dettaglio, promette una serata divertente e piccante per festeggiare il Carnevale. Prenotazione obbligatoria al numero 3482557093.