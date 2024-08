“Se paghi ti rendiamo il cellulare”. Lui si presenta all’appuntamento con la polizia

Viareggio, 5 agosto 2024 – Due ventenni sono stati arrestati per rapina aggravata. I fatti risalgono alla notte del 3 agosto quando un gruppo di giovani, armati di tirapugni, ha accerchiato un 20enne minacciandolo e chiedendogli il cellulare. La mattina successiva all’aggressione, avvenuta nella zona della Darsena a Viareggio, squilla il telefono della madre della vittima: per riconsegnare il telefono al legittimo proprietario avrebbero dovuto pagare 1.200 euro, cifra poi scesa a 500 euro. Allertata la polizia, la vittima, residente a Pistoia, accetta l’appuntamento. E nel bar dell’incontro si presenta con i poliziotti. Sono scattati quindi gli arresti domiciliari per i due, un italo-filippino e un italiano, accusati di rapina aggravata e tentata estorsione in concorso. Il cellulare è stato restituito al legittimo proprietario.