Celebrazioni Pucciniane Quattro eventi a Teatro

Il Comitato promotore per le celebrazioni pucciniane 202324 ha presentato alla Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani il calendario di iniziative. Presenti Alberto Veronesi presidente del Comitato, Mario Pardini sindaco di Lucca, Giorgio Del Ghingaro sindaco di Viareggio, Eugenio Giani presidente della Regione, Vittorio Sgarbi sottosegretario alla Cultura. Apertura l’11 luglio in piazza Napoleone a Lucca con l’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova diretta dalla Beatrice Venezi. Si prosegue al Gran Teatro di Torre del Lago con due eventi per il Festival: il 14 e 15 luglio alle 21,15 La bohème con la regia di Christoph Gayral diretta Alberto Veronesi e la Turandot con la regia Daniele Abbado e diretta da Robert Trevino. Domenica 16 alle 21,15 il Gala Pucciniano con Vittorio Grigolo, Fabio Sartori, Camilla Nylund e l’Orchestra Teatro Comunale di Bologna. Domenica 23 alle 21,15 il recital "Eroine pucciniane" con Giancarlo Giannini ed i soprani Stoyanova, Stikhina, Kurzak, Abbassova, con l’Orchestra WYO.