Cava Fornace: "L’inchiesta pubblica è stata solo una farsa"

Il comitato cittadini Cava Fornace traccia un bilancio del 2023 con un affondo alla Regione. "È stato un grave errore lo svolgimento delle udienze non in presenza, così come il termine temporale troppo ristretto tra un’udienza e l’altra – accusa – Per i cittadini l’inchiesta è un momento di confronto nel quale diventano necessarie audizioni tecniche esterne ai partecipanti e in questa procedura non sono state previste. Le numerose richieste di sospensione avanzate alla Presidente sono state respinte, tanto che i comuni di Pietrasanta, Forte dei Marmi e Massa hanno presentato ricorso e il Comitato dei cittadini e numerosi altre associazioni hanno ricusato la Presidente per l’atteggiamento tenuto. Il 3 gennaio ci sarà l’udienza finale in cui sarà letto il parer finale a cui potranno essere presentate osservazioni. Ma ancora una volta appare chiara la distorsione nella partecipazione voluta in questa inchiesta pubblica: al 31 dicembre il parere non è stato pubblicato"