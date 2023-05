Caterina Ferri in Rai Esibizione da Fiorello

Ritorno in Rai per Caterina Ferri, cantante e attrice versiliese. Infatti si è esibita nella trasmissione di Fiorello "Viva il Video Box" su Raidue con il successo di Aznavour "L’istrione". L’interpretazione è stata del tutto personale e originale in quanto il brano è stato abbinato ad un numero di trasformismo in cui Caterina ha cambiato abito diverse volte. "E’ sempre un’emozione ed un onore esibirmi in Rai" racconta la cantante che ha collezionato svariate apparizioni televisive: La vita in diretta su Raiuno, Mezzogiorno in Famiglia su Raidue, “Mille Voci” su Sky edizione 2021 e 2022 al fianco di Franco Fasano, i Santo California e tanti altri ospiti internazionali; su TV 2000 al fianco di Giovanna Nocetti nel ricordo di Paolo Limiti. Caterina Ferri ha girato l’Italia con il cast del Paolo Limiti Show con lo spettacolo “Ciao Paolo” con la regia di Angelo Polacci e al fianco di Orietta Berti e Giovanna Nocetti con le quali si è esibita con il brano “Dietro un Grande Amore” al Gran Teatro La Versiliana. Infatti l’artista si è Laureata alla West London University in canto pop con il massimo dei voti ed è stata scoperta da Paolo Limiti che, colpito dalla sua voce, le ha scritto la canzone “Trenta Giorni” musicata da Giovanna Nocetti. Dalla voce duttile e versatile, ha portato in scena numerosi musical nel panni della protagonista come Il Fantasma dell’Opera, La Bella e La Bestia, Notre Dame De Paris, Tutti insieme appassionatamente e tanti altri. Recentemente si è esibita al fianco della cantante Orietta Berti duettando insieme a lei nel suo concerto in Versiliana.