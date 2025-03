Caso ex Auser, c’è attesa: "No comment" del sindaco

L’attesa è per l’udienza preliminare del 12 marzo in cui il gip deciderà o meno il rinvio a giudizio per l’ex assessore Simona Seveso. Il sindaco Bruno Murzi non ha voluto rilasciare nessuna dichiarazione ma nei giorni scorsi l’amministrazione ha deliberato di costituirsi parte civile in caso di processo. A commentare la consigliera di Amo Forte, Rachele Nardini (nella foto). "Cosa dovremmo dire – domanda – di una richiesta di rinvio a giudizio se non che stiamo aspettando che la magistratura si esprima su un rinvio a giudizio o meno? Ad oggi non sappiamo neppure se ci sarà o meno un processo. Quando si è trattato di esprimere la mia opinione sull’opportunità politica e amministrativa della scelte della professionista del progetto psicologico da parte di Seveso mi sono espressa con chiarezza, come ho fatto sulla scelta del sindaco di nominare capo di gabinetto un avvocato legato a lui da un vincolo di parentela di primo grado, o sulla scelta di un’assunzione alla Multiservizi di una persona che aveva legami personali. In tutti questi casi non ho esitato un istante e lo rifarei perché sono una consigliera comunale e posso anche urlare a gran voce che i politici debbano dare esempio di trasparenza e imparzialità". "Mi dispiace – dice Enrico Ghiselli di Legalità e trasparenza – e attendo che venga chiarita la questione in modo positivo al più presto possibile".