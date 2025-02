Caso Auser, due richieste di rinvio a giudizio Seveso e compagno accusati di truffa

di Francesca Navari

Ecco un nuovo scossone nella vicenda-terremoto Auser. Il pubblico ministero Domenico Manzione ha infatti presentato richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell’ex assessore al sociale (oggi consigliera di opposizione) Simona Seveso e del suo compagno Francesco Polacci. Le accuse sono di truffa aggravata, appopriazione indebita e sostituzione di persona. Il 12 marzo è fissata l’udienza preliminare in occasione della quale il gip decidere se rinviare a giudizio. Nell’occasione gli indagati avranno la possibilità di chiarire le proprie posizioni. Sarà presente anche il sindaco Bruno Murzi dato che – come si evince dall’atto pubblicato all’albo pretorio – il Comune ha deliberato di costituirsi parte civile dando incarico all’avvocato Claudia Selmi del Foro di Lucca. Una svolta choc per una vicenda che ha scosso il palazzo: era il novembre 2022 quando in consiglio comunale dalle file dell’opposizione furono chieste delucidazioni all’allora assessore al sociale Seveso sull’affidamento alla fidanzata di suo figlio del nuovo sportello psicologico proposto dall’Auser. A distanza di pochi giorni l’allora presidente Auser, Franca Amadei, dichiarò a La Nazione di non aver presentato alcuna domanda disconoscendo la propria firma anche su altre richieste di contributo protocollate a suo nome come rappresentante dell’associazione. Da quel polverone il sindaco Bruno Murzi ne uscì portando l’intero dossier al commissariato di polizia e defenestrando l’assessore. Adesso la vicenda torna con forza all’attenzione vista la richiesta di rinvio a giudizio con l’accusa di sostituzione di persona (cioè aver apposto la firma della presidente Franca Amadei su documenti prodotti in Comune), truffa aggravata (perchè a danno di una pubblica amministrazione) e appropriazione indebita (con particolare riferimento agli incassi di un torneo benefit transitati dal conto di Francesco Polacci).

Tre sono in particolare gli episodi presi in esame dal magistrato. Il primo riguarda lo sportello psiclogico in municipio perchè, secondo l’accusa, Seveso e Polacci "con artifizi e raggiri consistiti nel sostituirsi a Franca Amadei presidente Auser, per redigere o far redigere una proposta di progetto denominato Sportello di ascolto e supporto psicologico presentata al protocollo il 16 settembre 2022, ponevano in essere atti idonei inequivocabilmente diretti ad indurre in errore il sindco e la giunta che disponevano la concessione di un contributo di 4800 euro per l’esecuzione del progetto la cui gestione veniva affidata dall’assessore Seveso, operando arbitrariamente come Auser, a A.B., psicologa, legata da rapporto sentimentale col di lei figlio".

Il secondo episodio riguarda la richiesta di contributo da parte di Auser per le Vacanze anziani 2022-23 dove si sarebbro verificate le stesse dinamiche: "sindaco e giunta sarebbero stati indotti in errore a disporre la concessione di 800 euro". Anche in questo caso il documento protocollato è stato disconosciuto dalla presidente Amadei la cui firma appariva in calce.

Terzo episodio: la domanda presentata da Auser (pure qui "sostituendosi ad Amadei Franca con artifizi e raggiri") per svolgere il 24 agosto 2022 a Villa Bertelli il 1° Torneo di Burraco a sostegno dell’associazione, ottenendo il patrocinio del Comune. In tale occasione "si appropriavano di 4730 euro provento della serata, consegnati in contanti a Francesco Polacci che trattenevano sul conto corrente a lui intestato e restituivano solo il 22 dicembre 2022 con un bonifico a favore di Franca Amadei che, quale presidente Auser, aveva disconosciuto il progetto ed il documento presentato e rifiutava pertanto il bonifico con causale ’Raccolta fondi tornei estivi burraco e charity al netto delle spese’".