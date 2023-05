Casa Savoia, nuova donazione Tir di materiale alla Misericordia

Gli Ordini Dinastici della Real Casa di Savoia nuovamente in prima linea per aiutare le associazioni di volontariato della Toscana. Consegnate, tramite la gestione commissariale Covid 19, alla Confraternita di Misericordia di Torre del Lago Puccini: 60mila guanti in nitrile,

30mila fiale di cloruro di sodio, 30mila mascherine chirurgiche e

600 flaconi di gel igienizzante da 1 litro. È stata realizzata nuovamente quella “solidarietà a Km zero” tanto desiderata e voluta da sua Altezza Reale il Principe Emanuele Filiberto di Savoia, con lo scopo di aiutare, sul posto dove ci troviamo, quelle realtà che hanno bisogno del nostro aiuto e sostegno, nonché del nostro supporto. "Un sentito ringraziamento per il supporto organizzativo e logistico – Alessandro Santini Vicario di Lucca degli Ordini Dinastici della Real Casa di Savoia – va alla dottoressa Camilla Signorino e Flavio Lucentini".