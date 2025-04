Casa di Comunità. Firenze stanzia i soldi

Passo in avanti verso la realizzazione della Casa di Comunità a Massarosa. Lunedì la Regione, nell’ambito della variazione di bilancio approvata dal consiglio regionale, ha stanziato i 400 mila euro necessari per l’adeguamento prezzi del progetto della Casa di Comunità di Massarosa.

La Casa di Comunità, che sorgerà negli spazi dell’ex magazzino comunale vicino alla piscina e alle scuole, riunirà in un unico edificio i servizi socio-sanitari di primo e secondo livello come gli ambulatori specialistici, i servizi di pre e post ospedalizzazione, il medico di famiglia, i servizi amministrativi e il Cup. La Regione aveva già a bilancio un milione e mezzo di euro e adesso con questo contributo straordinario permette di procedere con il progetto, esecutivo essendoci la piena copertura economica. "L’adeguamento delle risorse era necessario per poter andare avanti con la progettazione – spiega l’assessore ai lavori pubblici Stefano Natali –; adesso si entra nella fase esecutiva per consegnare alla nostra comunità questa struttura e i relativi servizi, una realtà attesa e alla quale lavoriamo con il massimo impegno".

Soddisfazione anche da parte della sindaca Simona Barsotti, che parla di "una bella notizia che ci permette di procedere con il progetto – le sue parole –; la realizzazione della Casa di Comunità è uno dei punti fondamentali del nostro programma di mandato. Un ringraziamento particolare alla Regione – conclude la sindaca – sempre cosi attenta ai bisogni dei territori".