Casa dei Giovani venduta. Sarà della Croce Bianca

Venduta alla Croce Bianca la Casa dei giovani di via delle Contrade a Querceta. Un passaggio idealmente scritto da tempo visto che l’associazione è l’unica che ha avanzato proposta alla vendita all’asta dell’immobile, di fatto vincolato a destinazione pubblica. Il 29 aprile nell’ufficio del segretario comunale ci sarà la formale sottoscrizione del contratto di alienazione del bene per circa 350mila euro. "Sono molto contento di questa operazione – sottolinea il sindaco Lorenzo Alessandrini – perchè in questo modo il fabbricato potrà essere utilizzato al massimo delle sue potenzialità che ad oggi non ha espresso. Infatti era appoggiata in quei locali l’agenzia formativa dell’Unione dei Comuni con un’impiegata e ultimamente addirittura era chiusa. Da lì la decisione di vendere la Casa dei Giovani condizionando l’acquirente alla finalità pubblica o di volontariato o a una onlus oppure per il settore sanitario. Fin dal suo insediamento l’amministrazione comunale ha preso atto del fatto che, da quando è stata realizzata nel 2008, la Casa dei Giovani non è mai stata utilizzata secondo lo spirito e la volontà del lascito che aveva contribuito a edificarla. Da qui l’interesse a che venga rilevata da un altro soggetto che la utilizzi esclusivamente secondo la sua originaria destinazione di interesse pubblico, con attività di formazione, sociali e associative. Motivo per cui è vietato qualsiasi utilizzo diverso da quello di rilevanza sociale. Tra l’altro daremo in comodato anche l’adiacente uliveto per sviluppare progetti per i giovani". Con il ricavato il Comune realizzerà un’opera pubblica.

Intanto torna in vendita la casa dello scrittore Sirio Giannini (560 mila euro) dopo una prima asta andata deserta. L’edificio, composto da due unità immobiliari, è in via Giandiana 129/131 a Pozzi,e risale alla seconda metà degli anni Sessanta ed è oggetto di donazione da parte di Anna Maria Torlai Giannini, sorella dello scrittore. "E stavolta – dice il sindaco – aspetto che arrivino offerte".

Francesca Navari