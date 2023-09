Carrozzeria seleziona personale

CARROZZIERE e APPRENDISTA CARROZZIERE

Carrozzeria “Il Ponte Di Ferro” a Seravezza cerca con esperienza. Richiesta licenza media e patente B. Da subito a tempo indeterminato con orario full time, 5 giorni lavorativi settimanali. Retribuzione lorda mensile 1900 euro per l’esperto e 1000 per il tirocinante. Per candidarsi 0584752235 oppure il 330 631957.