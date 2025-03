Carrer ’ambasciatore’ della Piccola Atene

Sarà Edi Carrer (nella foto), artista di origini friulane che vive e lavora a Pietrasanta, a fare da "ambasciatore" della città al festival della scultura in agenda dal 1° al 12 aprile a Sylacauga, nello stato Usa dell’Alabama con cui la Piccola Atene è da oltre 15 anni legata da scambi artistici e culturali. Carrer, che ha acquistato casa a Borgo Solaio ed è stato presidente e cofondatore dell’associazione culturale "Tre Luci" impegnandosi nella trasformazione della sua sede in uno spazio creativo per artisti, è stato scelto infatti come mentore per i partecipanti al festival e realizzerà un’opera destinata alla collezione permanente della "B.B. Comer memorial library".