Carnival Summer Show. Stasera la prima festa. Tra carri e burattini

Al via stasera, dalle 18, al Carnival Summer Show, il cartellone degli eventi estivi della Cittadella del Carnevale che animerà gli hangar con coreografie, luci e movimenti. La festa si aprirà con lo spettacolo del teatro dei burattini di Gionata Francesconi e tante attività dedicate ai bambini: dai laboratori di aquiloni e cartapesta, ai giochi giganti in legno e animazioni. Alle 21, poi, Burlamacco, Ondina e le maschere rionali arriveranno in Cittadella accompagnati dalla Filarmonica Versilia e, protagonisti della serata, saranno sette carri della scorsa edizione, quello dei Breschi, di Avanzini, Vannucci, Lebigre e Roger, Raciti, Borri e Galli.