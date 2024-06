Carnevale splende tutto l’anno. In Cittadella il "Summer Show"

E chi l’ha detto che il Carnevale dev’essere circoscritto al cuore dell’inverno? Oddio, magari ci sarà qualche purista. Ma la Fondazione tira dritto, e sabato 22 – primo fine settimana d’estate – parte il cartelloni di eventi "Estate in Cittadella", tra musica, spettacolo, luci e coreografie con le costruzioni del Carnevale 2024. L’evento si terrà in piazza Burlamacco, alla Cittadella, a ingresso libero. La festa inizia già nel pomeriggio con tante attività dedicate ai bambini: laboratori di aquiloni e cartapesta, giochi giganti in legno e animazioni dalle 18 alle 21. E c’è grande fibrillazione per lo spettacolo dei burattini di Gionata Franceconi, dalle 18 alle 19.

La serata di spettacolo, invece, si apre alle 21 con l’esibizione della Filarmonica Versilia, accompagnata da Burlamacco, Ondina e dalle maschere rionali. Dalle 21,30 parte il clou dell’evento, con sette carri allegorici dell’edizione di quest’anno che tornano ad animarsi in Cittadella: sono le costruzioni di prima categoria "Ascolta ragazzo" di Massimo e Alessandro Breschi; "Il circo dei sogni" di Alessandro Avanzini; "È tempo di cambiare" di Roberto Vannucci; "Svegl.I.A.! Una storia fantastica di intelligenza alternativa" di Lebigre-Roger; e poi il vincitore di seconda categoria "All you can eat" di Matteo Raciti e i carri "Auguro a tutti un briciolo di follia! Alda Merini" di Priscilla Borri e "L’ira di Kitsune" di Fabrizio e Valentina Galli. Dalle 22,45, spazio alla musica con dj set a cura di Peter Dj.

Il cartellone prosegue poi dal mese di luglio. L’evento successivo si terrà il 20 luglio, alla Cittadella, con lo spettacolo di altri sei carri allegorici. Domenica 28 luglio, spazio alla sfilata delle Mascherate in gruppo e delle Maschere isolate sul viale Capponi, in Pineta, seguita dallo spettacolo musicale "L’inCanto dei Rioni 2024", dedicato ai rioni cittadini e con protagonisti i bambini. Ad agosto si torna in Cittadella: il 10, i riflettori si accendono sul cuore pulsante del Carnevale per la Notte dei Bozzetti, in cui verranno svelati i progetti delle costruzion in gara per l’edizione 2025. Il giorno dopo, sempre in Cittadella, spazio al concerto del Solito Dandy.

Per tutta l’estate, inoltre, fino all’11 settembre, il percorso museale sarà aperto al pubblico con l’orario estivo: dal mercoledì alla domenica dalle 9 alle 13 (con un ’rientro pomeridiano’ il sabato, dalle 15 alle 18. Spazio anche a 17 laboratori creativi con la cartapesta per bambini e a 14 visite guidate. Info e prenotazioni: 342.920 7959.

