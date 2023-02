Viareggio, la proposta di matrimonio al Carnevale: "Mi vuoi sposare?"

La proposta

Viareggio, 13 febbraio 2023 - È bastato solo aprire le tapparelle, con il pigiama ancora addosso insieme alla fiacca lasciata dai bagordi del rione Marco Polo (o dall’attesa per il finale di Sanremo). È bastato vedere il fascio di sole infilarsi dalla finestra per capire: "Guarda lì, che giornata glida’..." . Ma quando arriva febbraio e compi centocinquant’anni puoi chiedere tutto, qualsiasi cosa in dono, anche una spolverata di primavera nel crudo dell’inverno. Ed è arrivata , ieri, a Viareggio, la prima-primavera; insieme alle auto cariche di famiglie imparruccate, parcheggiate fin sull’argine della Pineta. È bastato mettere il naso fuori di casa, vedere le tavolate di bar e ristoranti invadere strade e marciapiedi del centro, le file mostruose alle biglietterie di piazza Mazzini (più spaventosa della macumba lanciata da Luigi Bonetti) per capire che sarebbe stata un’altra giornata "Extraordinaria" di Carnevale. FOTOGALLERY E in questa generosa primavera è fiorito anche l’amore: in ginocchio tra i coriandoli il carrista Roberto Vannucci ha chiesto la mano della sua compagna Alessandra Raggiannini. Con tre parole: "Mi vuoi sposare?". Ad Alessandra, che da 7 anni dà colore alla vita e all’opera di Roberto, ne è bastata una: "sì". "Era arrivato il momento...