Carnevale, oggi via alla festa. Dalle 15 sfilano i dieci carri in gara. Ad aprire sarà la Brancagliana

Oggi via ufficiale al Carnevale. Con i favori del meteo, le dieci costruzioni allegoriche delle contrade, con relativo corteggio a tema si “accenderanno”, dalle 15, lungo il tradizionale percorso disegnato fra piazza Matteotti, viale Marconi, via San Francesco e la Provinciale per Vallecchia: in palio il premio Frido Graziani e lo stendardo con il manifesto 2024, disegnato dall’artista Bernard Bezzina, rispettivamente per il miglior carro e la migliore mascherata in gara. "Anche lo scorso anno il maltempo ci costrinse a utilizzare la data di riserva – ricorda l’assessore alle tradizioni popolari, Andrea Cosci – ma né lo spettacolo, né la partecipazione ne risentirono: ci aspettiamo una bellissima giornata di Carnevale".

La rassegna sarà aperta dalla contrada Brancagliana con “La battaglia dei colori”; seguiranno La Lanterna, con “La regina fantasia depone maschere e allegria” (carro) e “Uno sciame di felicità” (mascherata); Strettoia e gli “Strett(oi)amente (dis)connessi”; La Collina con “L’anno del dragone”; Pollino-Traversagna e il suo “Pensati libero?”; Pontestrada al ritmo di “Life in plastic is (not) fantastic”; Antichi Feudi con “L’intelligenza artificiale: un ospite eccezionale al nostro Carnevale”; Africa-Macelli che presenterà “Il Sole e la luna”; Il Tiglio/La Beca con “Beca country”; chiuderà la contrada Marina, “C’era una volta… la campagna” (carro) e “Spaventapasseri… e non solo” (mascherata).

Quattro i punti di accesso al circuito, dove sarà anche possibile acquistare i biglietti: piazza Statuto, via Oberdan, via Marconi angolo via San Francesco e via San Francesco angolo via Provinciale per Vallecchia. Costo 5 euro, con ingresso gratuito per under 10 e over 70. Confermate anche tutte le disposizioni di viabilità: unica integrazione, il divieto di sosta con rimozione forzata in via Capriglia per circa 20 metri dall’inizio delle soste all’intersezione con piazza Statuto nei giorni delle sfilate e per l’intera durata del senso unico alternato sulla stessa strada. Infine, il divieto per tutte le attività commerciali, interne ed esterne al circuito carnevalesco, di vendere bombolette spray o qualsiasi oggetto che possa gettare schiuma; vietati anche uso, detenzione e abbandono delle bombolette. Il mancato rispetto del provvedimento, adottato con ordinanza sindacale, comporterà per il trasgressore l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.