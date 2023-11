Caritas sbarca in Versilia. Arriva il centro d’ascolto

Nella Piccola Atene si rafforza la rete della solidarietà per venire incontro alle famiglie che faticano ad arrivare a fine mese. Salvo ritardi, entro Natale verrà inaugurato il primo centro d’ascolto della Caritas diocesana, frutto di due anni di intenso lavoro concluso con la formazione di una decina di volontari. A ideare questo nuovo progetto erano stati i parroci della Versilia, da sempre impegnati per affrontare di petto il tema della povertà sul territorio, tant’è che l’obiettivo è di aprire gli sportelli in tutto il vicariato della Versilia storica.

L’annuncio è stato fatto domenica al Duomo di San Martino, nell’ambito della giornata dedicata ai poveri, con il centro d’ascolto che coinvolgerà l’intera Unità pastorale (Duomo, Ss Sacramento, Ss Salvatore, Valdicastello, Capezzano Monte-Capriglia e Tonfano), con la previsione di un secondo annuncio domenica prossima a Tonfano. All’inizio sono previsti soltanto appuntamenti telefonici, dal lunedì al sabato ore 8-20, dopo di che probabilmente come sede sarà scelta quella della parrocchia del Ss Sacramento (al quartiere Macelli) in quanto possiede i locali più adatti. "Sarà come un’antenna sul territorio – spiegano i volontari – che ci permetterà di conoscere e condividere i bisogni concreti di tutte le persone che vivono in una condizione di difficoltà. Saranno accolte, ascoltate e orientate in un apposito percorso. Lo scopo è rendere più attiva e mirata la solidarietà all’interno delle parrocchie e aiutare le persone in difficoltà a usufruire dei servizi creando una rete con associazioni ed enti preposti". Ulteriori info: 353-4978120.

Daniele Masseglia