Capodanno in spa: l'hotel Esplanade lancia la nuova private spa innovativa

Un Capodanno a brindare...in spa. Magari dopo una seduta crio nell’innovativo lettino con temperatura di 5 gradi. L’hotel Esplanade completa il piano di investimenti in servizi innovativi con la nuova private spa che va, di fatto, ad offrire oltre che un’oasi di relax, anche un’alternativa per festeggiare in modo originale compleanni, party di addio al nubilato, o semplicemente per ritrovarsi con pochi amici per un aperitivo che strizza l’occhio al benessere. Nella parte interrata è stata infatti creata una nuova realtà con strumentazioni innovative ed uniche in zona: come i lettini ’Crio zero body’ e ’Dry float’, il primo efficace grazie all’effetto ghiaccio e il secondo invece godibile ad una temperatura di 35 gradi con possibilità di musica in cuffia, che producono effetti rilassanti, tonificanti e di recupero muscolare. Ci sono poi le poltrone auto massaggianti e Halo Crystal, il cubo in vetro temperato che contiene cristalli di puro sale dell’Himalaya, con un sistema di ventilazione per filtrare l’aria e un sistema di illuminazione a led con cicli di colore personalizzabili.

La spa sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 22 con personale dedicato: una soluzione che guarda sia a chi semplicemente vuole staccare la spina (le sedute da un’ora e mezzo hanno un costo di 100 euro a coppia) ma anche agli sportivi che possono avere un giovamento muscolare, integrando il percorso con la visita al centro valutazione e alla palestra realizzati recentemente al piano superiore. "La nostra attenzione al rilancio della struttura – spiega l’amministratore di Esplanade, Franecesco Becciani – è iniziata nel post covid, con un crescente interesse della clientela al benessere fisico e all’equilibrio psicofisico. Oggi proponiamo la spa anche come alternativa al tradizionale Capodanno". E se per San Silvestro la struttura va verso il sold out (con pochissime camere rimaste libere), a settembre e ottobre a garantire vivacità alle prenotazioni è stato un turismo sportivo. "Siamo un bike hotel – aggiunge la direttrice Marcella Barsaglini, affiancata dal direttore commerciale Pasquale Patruno – e vogliamo potenziare la presenza di chi si allena in bici e non solo. Per questo al centro valutazione con hub completo di macchinari, adesso affianchiamo sedute col lettino crio per un recupero veloce. La nostra parte relax si propone anche alla fascia business di manager che viaggiano in auto o fanno voli di lunga tratta e che hanno necessità di scaricare lo stress".

Francesca Navari