Capitale dell’arte contemporanea "Voglio proporre la nostra città"

"Nel 2024 candideremo la città a capitale dell’arte contemporanea". Ad assumersi l’impegno è il sindaco Alberto Giovannetti, in corsa per il secondo mandato col sostegno di Lega, Forza Italia-Pietrasanta prima di tutto e Ancora Pietrasanta. "Giorni fa – spiega – il ministro della cultura Sangiuliano ha anticipato che dall’anno prossimo accanto alla capitale del libro e della cultura verrà istituita la capitale annuale dell’arte contemporanea, con la possibilità di presentare progetti per ospitare momenti di esposizione e di creazione. Ho già dato indicazioni perché vengano acquisite tutte le informazioni sui requisiti per presentare la candidatura. Tra l’altro nella lista ci saranno anche esperti del settore come Marcello Castiglioni".