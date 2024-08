Capitale del beach tennis

VIAREGGIO

Si è innamorata della città e della sua spiaggia, passeggiando, durante un corso di formazione, di fronte ai campi allestiti del Bagno Flora ad un passo dal molo, Simona Bonadonna, responsabile nazionale del settore beach tennis per la Federazione italiana Tennis e Padel (Fitp) e sei volte campionessa del mondo. Un colpo di fulmine che le ha acceso, in un istante, l’idea: portare in quella location, una delle più rilevanti per gli sport da spiaggia in Italia, il torneo Itf World Tour Beach Tennis Bt 200 econ alcuni dei migliori giocatori nel circuito internazionale, alla vigilia dei campionati mondiali che si svolgeranno a Cesenatico dal 4 all’8 settembre. E così è stato, dopo soltanto un mese di organizzazione, che ha visto l’impegno e la grande collaborazione tra Fitp, l’associazione Viareggio Versilia Beach Tennis con il suo direttore e organizzatore Giordano Gianni, e l’amministrazione comunale e l’assessore allo sport Rodolfo Salemi, battezzando proprio ieri nel primo pomeriggio, le prequalificazioni dei giochi che andranno avanti oggi e domani, con le semifinali, le finali e le premiazini conclusive.

Sono 32 le coppie, maschili e femminili, come da tabellone standard, tra le migliori del ranking mondiale e provenienti da Paesi come Brasile, Portogallo, Francia, Estonia, fino ai talenti nostrani, come Giulia Ansani, Alice Croci, Matilde Massai ed Elena Francesconi, fresca di convocazione agli Europei under 18 che si terranno dal 30 settembre al 2 ottobre, che si sfideranno sugli oltre 10 campi da giochi messi a disposizione per l’evento, contendendosi un montepremi da 15 mila dollari, in una location, come Viareggio, che abitualmente ospita eventi sportivi importanti, per lo sport in sé e per il turismo, e la ricezione, della città stessa. "Viareggio e il beach tennis sono una combo vincente, dato anche l’alto numero di tesserati nella città stessa, che è un trampolino di lancio importante", dice Simona Bonanno. "Ci sono infatti i buoni presupposti per una prosecuzione di questa manifestazione, già per i giocatori che danno peso alla manifestazione, con l’idea di portare il mondiale qua – aggiunge Giordano Gianni –; da parte nostra, per adesso, l’obiettivo è stato raggiunto". Un obiettivo, quello di rendere Viareggio la capitale dello sport da spiaggia, seguito, perseguito e raggiunto anche dalla stessa amministrazione comunale. "L’intento è sempre stato creare una cittadella dello sport, con una spiaggia appettibile per tutte le associazioni sportive – racconta Rodolfo Salemi, assessore allo sport – Non è un punto di arrivo, ma di partenza, per alzare sempre più l’asticella. Vogliamo dare concretezza ad un turismo sportivo e mostrare anche all’esterno la città, attraverso l’importanza e i valori dello sport, come una vetrina sul mondo, e su Viareggio stessa".

Gaia Parrini