Caos e disservizi pubblici Due uffici postali chiusi Si muove anche la sindaca

La chiusura degli uffici postali a Massarosa sta creando una serie di problemi per i residenti, in particolar modo gli anziani: più di una voce di protesta si è levata, tanto da spingere la sindaca Simona Barsotti a scrivere "urgentemente" a Poste Italiane per avere chiarimenti e tempi certi di riapertura. Nello specifico, hanno abbassato le serrande l’ufficio di Stiava e quello del capoluogo: il primo è chiuso in seguito all’assalto allo sportello Atm della settimana scorsa, sventrato dai malviventi; quello di Massarosa, invece, è stato chiuso a inizio marzo "a seguito di problemi di natura infrastrutturale", come Poste Italiane ha comunicato all’amministrazione invitando la cittadinanza, al contempo, a rivolgersi all’ufficio di Bozzano "nell’attesa che venga ripristinato e messo in completa sicurezza" quello di Massarosa.

L’ufficio della frazione è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8,20 alle 13,35 e il sabato dalle 8,20 alle 12,35: la clientela può svolgere tutte le operazioni effettuabili nel proprio ufficio di radicamento, compreso il ritiro della corrispondenza in giacenza. Nonostante l’alternativa, tuttavia, molti residenti hanno espresso la propria preoccupazione, soprattutto per le persone anziane o per coloro che non hanno accesso a internet o alle tecnologie digitali, dal momento che la chiusura di un punto di riferimento così importante per la collettività potrebbe limitare per alcune tipologie di utenti l’accesso a determinati importanti servizi.

"Le due chiusure avvenute nello stesso momento lasciano oltre diecimila cittadini senza un servizio importante e questo non è accettabile – commenta la sindaca –; per questo ho scritto a Poste Italiane per avere informazioni chiare sulle tempistiche e le progettualità che, ad oggi, non ci sono state comunicate". La sindaca si è resa disponibile anche a un incontro per farsi portavoce delle esigenze dei cittadini per i forti disagi conseguenti alla privazione del servizio postale per circa la metà della popolazione. "Spero di ricevere risposta al più presto – conclude –; i cittadini, e penso in particolare ad anziani e persone in difficoltà, non possono aspettare".

Dal canto loro, le Poste fanno sapere che "i lavori di ripristino e messa in sicurezza dei due uffici di Massarosa e Stiava sono in corso: le riaperture avverranno nel più breve tempo possibile, compatibilmente con lo svolgere dei lavori".

RedViar