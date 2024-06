Caos alla stazione, treni cancellati e altri in forte ritardo

Caos sulla linea ferroviaria La Spezia-Viareggio-Torre del Lago nella fascia oraria del primo pomeriggio dalle 15 in poi con cancellazione di alcuni treni regionali in direzione sud e ritardi che si sono attestati nel complesso intorno a 60 minuti, lasciando i passeggeri nel più completo caos. Le ipotesi della circolazione in tilt sono state molte compresa quella di un incidente nei pressi di Torre del Lago. In realtà nessun investimento ma solo un falso allarme. Il personale di un freccia bianca proveniente dal nord aveva notato delle persone sui binari in prossimità della stazione di Torre del Lago e, nel timore di aver investito qualcuno, il treno è stato bloccato ed è stato richiesto l’intervento di forze dello ordine e dell’autorità giudiziaria. Solo quando è emerso che non c’era stato nessun incidente, la circolazione ferroviaria è ripartita lentamente. I disagi maggiori li hanno subiti i passeggeri direttri a Firenze.