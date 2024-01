Canzoni con parole da completare

Tre colpi di cannone, un’alza bandiera, e in città scoppia la magia. Quattro settimane di cartapesta, coriandoli, colori e musica che, da 151 anni quest’anno, animano le strade e le case dei viareggini. Una frenesia e un’attesa impaziente, quella del Carnevale, che, girato l’angolo del Natale, si fa subito sentire. Chiacchiere al bar, e post, giochi e indovinelli social. Ne è un esempio il "Canta tu viareggino", dopo il "Sarabanda viareggino" dello scorso anno in cui lo scopo era indovinare il titolo della canzone proposta, pensato e ideato da Cristiana Parrini. Una storia Instagram, una canzone al giorno, e uno stop improvviso: a dover indovinare le parole mancanti sono i seguaci che vogliono partecipare. "L’intenzione è quella di condividere l’amore per il carnevale – racconta - e richiamare all’attenzione le sue canzoni, in particolare quelle storiche e tradizionali. Perché c’è ancora voglia di scoprirle, conoscerle e diffonderle". "Onda azzurra", "Il carnevale a Viareggio", "Baccanale scapigliato" sono solo alcune delle canzoni citate e riprese dalla vasta produzione musicale dedicata alla città, alla sua festa, e ai suoi abitanti. A una "viaregginità" difficile da spiegare, e anche da comprendere per chi "vì" non c’è nato, ma che scorre, tra le vie e la gente, come qualcosa di etereo e intramontabile. Proprio come le note di quelle canzoni, che ancora emozionano e commuovono.