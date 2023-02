Cantieri edili troppo rumorosi Stangate sette aziende "Continueremo i controlli"

Stop ai rumori. La polizia municipale adotta il pugno duro, e nella sola giornata di sabato sono stati elevati 7 verbali da 250 euro a cantieri edili che non hanno rispettato orari e limiti per le emissioni acustiche. I vigili si sono attivati a seguito di segnalazioni per verificare che venisse rispettato il regolamento comunale che impone lo stop (salvo deroghe motivate) dei lavori il sabato e la domenica e accertando, di concerto con l’ufficio ambiente, che fossero presenti autorizzazioni in deroga. Dai controlli sono emerse irregolarità che sono sfociate nell’emissione di 7 verbali di violazione amministrativa (2 cantieri erano a Vittoria Apuana e 5 in centro) a carico di altrettante imprese esecutrici (la multa in caso di recidiva è raddoppiata nell’importo e si può arrivare anche alla sospensione dell’autorizzazione all’esecuzione dei lavori). "Sappiamo che in questo periodo dell’anno le imprese edili sono molto sotto pressione per terminare in tempo utile l’esecuzione dei lavori prima dello stop estivo – dice il comandante della polizia municipale Andrea D’Uva – e sappiamo che a seduito delle sanzioni amministrative che noi possiamo comminare, sulle aziende pesano eventuali penali imposte dai committenti per la ritardata consegna dei lavori. Invitiamo tuttavia le imprese a regolarizzarsi, inoltrando richiesta ai competenti uffici comunali, di modo da consentire agli stessi di effettuare un corretto monitoraggio delle attività rumorose e rispondere al meglio alle richieste dei cittadini. Proseguiremo nelle attività di controllo, creando una vera e propria mappa interattiva delle attività rumorose, in modo da arrivare preparati al meglio all’inizio della stagione estiva".

Francesca Navari