Cane bagnino in azione. È Bailey il labrador eroe: salva due bambine in acqua

Forte dei Marmi, 30 agosto 2023 - Cani bagnino ancora in azione. Stavolta l’unità cinofila presente alla spiaggia comunale attrezzata di Ponente gestita dalla Open Service ha permesso di mettere in salvo due bimbe tedesche di 10 anni che stavano rischiando di affogare. Tutto è accaduto nel pomeriggio quando le bimbe hanno iniziato a manifestare segni di difficoltà, con la corrente che impediva loro di tornare a riva: Labrador Bailey insieme con l’operatrice Carolina Manzini, è riuscita a riportare le bambine sane e salve a riva.

Presente a coordinare le operazioni anche il bagnino della Open Service Riccardo Iacopetti. Le bimbe si sono aggrappate all’imbracatura del cane che le ha riportate in spiaggia davanti agli occhi attenti dei tanti turisti che erano presenti e che hanno potuto seguire quel salvataggio così spettacolare. Fortunatamente le ragazzine, sotto choc, non hanno riportato conseguenze e non è stato necessario allertare i sanitari. Ennesima dimostrazione del servizio fondamentale svolto sulle spiagge dalle unità cinofile della Sics, che con il brevetto della Scuola Italiana Cani Salvataggio possono agire in qualità di operatori di Protezione Civile. La sezione di riferimento per la Toscana opera da 6 anni sulla libera di Forte dei Marmi, altre postazioni attive a Castiglione della Pescaia, Isola del Giglio Campese, Isola d’Elba Fetovaia ed il Lago di Bilancino. Nella stagione estiva 2023 con questo soccorso siamo a circa una decina di salvataggi totali. Per di più Sics collabora fattivamente col dipartimento dei vigili del fuoco e durante l’inverno, proprio sulla spiaggia libera di Forte dei Marmi, organizza corsi per l’addestramento dei cani al salvataggio in mare.