Candidatura a capitale dell’arte: arrivati 50 progetti

Cinquanta progetti per sostenere la candidatura della Piccola Atene a capitale dell’arte contemporanea 2027 e per remare tutti insieme verso il raggiungimento di questo sogno. È questo l’esito del bando per le manifestazioni d’interesse emesso a tempo record dal Comune, viste le scadenze disposte dal ministero della cultura, e chiuso ufficialmente tre giorni fa. Ad inviare la cinquantina di progetti sono stati potenziali partner locali e non (alcuni anche dall’estero), rispondendo così all’appello che aveva lanciato il Comune per raccogliere contributi destinati ad arricchire le cinque linee portanti individuate dall’amministrazione per il dossier della candidatura.

"Un moto di grande partecipazione, dal mondo dell’arte, della scuola, dell’associazionismo e delle professionalità legate all’artigianato, alla cultura e alla creatività – dice il sindaco e assessore alla cultura Alberto Giovannetti – che ci gratifica e ci entusiasma. Non ho parole per ringraziare tutti coloro che hanno mostrato di credere così tanto e in modo sincero a questa nostra sfida fino a mettersi in gioco in prima persona per sostenerci con le loro abilità, competenze e conoscenze: grazie, grazie davvero a tutti". La "Call for project", che com’è detto si è chiusa lunedì, mirava attraverso la raccolta di proposte esterne a costruire una sinergia tra pubblico e privato per sviluppare le cinque linee portanti definite dal Comune: rigenerazione socio-culturale dell’ex Camp di via Marconi, un evento internazionale di scultura contemporanea, creazione e gestione di un sistema di ospitalità diffusa per artisti, promozione di percorsi formativi per under 20 e sviluppo del brand "Pietrasanta città dell’arte contemporanea" attraverso gli strumenti della comunicazione integrata.

Tutte le proposte saranno ora esaminate dall’ente e da PromoPa Fondazione per valutarne l’inserimento nel dossier, da presentare al ministero della cultura entro il 15 giugno.