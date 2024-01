Campo atletica. Il giornaliero sale a 5 euro

L’innovazione ha sempre un prezzo. A maggior ragione se il caro-vita si fa sentire. Ne è un esempio il campo d’atletica “Falcone e Borsellino“, in via Unità d’Italia, da poco ristrutturato oltre che dotato di una nuova palestra lato mare. La decisione, presa dalla giunta, è di pochi giorni fa, con la tariffa giornaliera aumentata da 4 a 5 euro. Colpa degli "aumenti notevoli delle spese energetiche che si sono

verificate nel corso di quest’ultimo anno", come recita la delibera. Di contro però c’è un’altra decisione, ossia non far pagare nulla ai residenti under 15, mossa finalizzata ad avvicinare sempre più giovani alle varie discipline sportive. L’impianto, di proprietà del Comune, è stato affidato in gestione all’Atletica Pietrasanta Versilia per tre anni. "Confermo che il giornaliero è stato aumentato – spiega l’assessore allo sport Andrea Cosci (nella foto) – ma non dimentichiamo che ora c’è anche una nuova palestra, molto richiesta dai gruppi sportivi, anche dall’estero, desiderosi di nuove attrezzature per allenarsi oltre che per raduni, stage e preparazioni. Ma la vera novità è che i residenti under 15, sia singoli che affiliati alle associazioni, potranno entrare gratis. È un occhio di riguardo e uno sforzo – conclude – che abbiamo avuto per invogliare i ragazzi, insieme all’Atletica Pietrasanta Versilia, a fare sport".

