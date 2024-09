Campionato di tiro: "Oltre 2mila presenze"

Si chiude oggi a Camaiore il 62esimo campionato italiano di tiro con l’arco. Un evento importante, con la stagione che inizia la sua parabola discendente, per le strutture ricettive del territorio: 212 le società presenti e 840 gli arcieri in gara, tra cui molti freschi di partecipazione alle Olimpiadi e ParaOlimpiadi di Parigi. La scelta di Camaiore come sede dei campionati FitArc 2024 è stata promossa dalla Kentron Dard con il patrocinio del Comune. Con la conclusione delle gare di oggi, vengono assegnati i titoli italiani di classe e assoluti, individuali e a squadre in arco ricurvo (arco olimpico), compound e arco nudo. Contando anche i tecnici e gli accompagnatori presenti, sono oltre 2.000 le presenze legate al tiro con l’arco a Camaiore e dintorni. Si tratta, infatti, dell’evento federale più importante della stagione, che vede protagonisti i migliori arcieri delle classi giovanili, senior e master, compresa la Nazionale Olimpica e della Nazionale Giovanile.

"Si tratta di un evento che vede Camaiore al centro dell’Italia e ne sottolinea ancora una volta la forte vocazione sportiva – commenta l’assessore allo sport Luca Mecchi –; per questo, il ringraziamento e la gratitudine va a Susy Grassini e a tutta la Kentron Dard, una realtà sportiva attiva da anni che ha lavorato strenuamente per portare la manifestazione a Camaiore e in Versilia: un traguardo straordinario che paga il grandissimo lavoro fatto nel tempo per la crescita e lo sviluppo dello sport sul nostro territorio".