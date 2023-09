Viareggio, devastano il campetto realizzato con l’aiuto di Marcello Lippi

Viareggio (Lucca), 9 settembre 2023 – Per motivi del tutto ignoti, hanno danneggiato le reti di recinzione del campo di calcetto a sette nel quartiere Migliarina a Viareggio realizzato con un contributo di 50mila euro di Marcello Lippi, in occasione della vittoria del Mondiale con la Nazionale azzurra nel 2006.

Il campetto, realizzato in primis per i giovani del quartiere, è di proprietà del Comune ed è gestito dalla Uisp che, tramite il proprio custode provvederà a riparare le reti, tagliate per introdursi all'interno del campetto quando l'impianto è chiuso.

Non è la prima volta che l'impianto viene preso di mira, dai gestori arriva la richiesta di maggior sicurezza nel quartiere anche per tutelare bene comuni.