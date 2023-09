Camerieri, chef rider e barman

PERSONALE CARPE DIEM

Locale a Viareggio cerca barman e camerieri di sala da inserire in staff. Contattare: 329.4386896

AIUTO CUOCO

Ristorante dello stabilimento balneare “Paradiso al mare” a Forte dei Marmi cerca con esperienza. Da subito per periodo da stabilire. Orario diurno. Per candidarsi chiamare il 3488735554 o inviare CV a [email protected].

RIDER

Addettei alla consegna delle pizze. Per candidature: 3277177707 - [email protected]

APPRENDISTA BARMANBARLADY

Ristorante “Quarto Platano” a Forte dei Marmi (LU) cerca Y anche senza esperienza. Da subito a tempo indeterminato con orario full time da concordare, 6 giorni lavorativi settimanali. Per candidarsi inviare CV a [email protected]

RIDER

Se stai cercando un lavoro part time, TelePizza sta cercando rider per le consegne a domicilio

Per maggiori informazioni 0584943259

RECRUITING MAITO’

Il Gruppo My Maitó apre le selezioni per la stagione 2024 nelle proprie strutture Maitó dal 1960, Maitó Beach e Maitó Viareggio. E’ già aperta infatti la raccolta dei curriculum per partecipare al recruiting day il 24 ottobre dalle 10 alle 15 nei locali del Maitó Beach Restaurant a Forte dei Marmi: la previsione è di circa 20 assunzioni. I profili ricercati: maitre di sala, chef de rang e commis de rang, hostesscassiera, barmanbarwoman e commis de bar, responsabile bar

capopartita e commis di cucina, commis di pasticceria,

pizzaiolo, bagnino, addettoa alle pulizie-lavapiatti,

magazziniere. Cv: [email protected]