Camerieri, baristi, lavapiatti. Bagni e locali alla ricerca

PERSONALE STABILIMENTO BALNEARE

Bagno Lorenzo Ponente di Forte dei Marmi ricerca per la stagione estiva 2025 queste figure: AIUTO BAGNINO, CAMERIERI DI SALA, LAVAPIATTI E FIGURA PER APERTURA E CHIUSURA STABILIMENTO (pulizia spiaggia, stesura teli e chiusura teli, la mattina dalle 7 alle 9 e la sera dalle 18 alle 20, non necessario brevetto bagnino) da metà Aprile circa fino al 30 Settembre. Per candidarsi 058481246 e cv a [email protected]

CAMERIERI BATTIL’ORO

La pizzeria seleziona personale: necessario candidarsi sulla pagina facebok ’Battil’oro’

BARISTA

La pasticceria Fappani Massimiliano (Lido di Camaiore) ricerca per il turno 13-20 da subito. Contattare 0584653217, cv [email protected].