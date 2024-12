Camel Ponce, le regole. Stop agli alcolici dalle 2. Locali con la security

Stop alla somministrazione e alla vendita di bevande alcoliche e superalcoliche dalle 2 alle 6 di mercoledì 25 dicembre; consumazione di quanto già acquistato entro le 2,30; chiusura dei locali alle 3 e riapertura dopo le 6. Sono le disposizioni per la notte del “Camel Ponce”, la manifestazione spontanea che prende forma in centro storico fra la Vigilia di Natale e il 25 dicembre, contenute nell’ordinanza del sindaco Alberto Giovannetti. Oltre alla scansione degli orari, l’ordinanza vieta di introdurre, detenere e trasportare all’interno del centro contenitori in vetro o metallo di alimenti e bevande e di abbandonare tutti quegli oggetti che, vuoti, possano creare pericolo ai fruitori delle aree pubbliche o di uso pubblico. Per gli esercenti obbligo di distribuire il ponce e ogni prodotto alimentare solo all’interno di contenitori in materiale biodegradabile e compostabile; di dotarsi di un servizio di vigilanza esterna; di garantire agli avventori l’accesso ai servizi igienici e, per i gestori dei locali che non si trovano in piazza Duomo, di rimuovere le attrezzature destinate alla somministrazione dalle 23 di martedì 24 alle 6 del giorno successivo. La violazione delle disposizioni sarà sanzionata con il pagamento di una somma da 500 a 5000 euro.