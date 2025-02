Camaiore Via per Greppolungo: "Già eseguito il sopralluogo"

L’assessore ai Lavori Pubblici Graziano Dalle Luche replica alla Lega sulla questione Greppolungo. Andrea Pellegrini, capogruppo leghista, lo ha infatti accusato di inerzia per la strada del Pianello, scoscesa ed impraticabile. Greppolungo è frazione collinare piuttosto in alto e con viabilità peculiare come in molte zone del nostro territorio. Dalle Luche in primis invita il consigliere di minoranza a confrontarsi con lui e assicura di aver preso da tempo a cuore la faccenda. "Ho incontrato una rappresentanza dei residenti – afferma l’assessore – già una decina di giorni fa ed ho eseguito anche un sopralluogo sul posto". Non esiste quindi alcun abbandono da parte dell’amministrazione di un luogo collinare da tutelare con opere adatte. Dalle Luche ha sottoposto il problema a Gaia per far eseguire l’asfaltatura di via Del Pianello e fa appello agli abitanti perché comprendano i tempi necessari ad effettuare l’intervento.