Camaiore Si allarga la ztl in centro. E arrivano altre telecamere

Si amplia la ztl del centro storico: un tratto di via Delle Muretta sarà controllato da telecamere. Rientra nel progetto previsto per il capoluogo: da qualche anno, anche dopo la rivisitazione della Porta Nuova chiusa al traffico, il fulcro cittadino è stato decretato accessibile dalle 19.30 alle 7.30 solo alle auto dei residenti, una a nucleo familiare con permesso di sosta gratuito. Per centro si intendono da sempre le tre strade principali di cui la via Di Mezzo è pedonale, salvo permessi peculiari e le altre due parallele, via Dell’Angelo e Delle Monache, sono in toto controllate per accedervi in certe ore. Adesso si decide di applicare questo metodo anche alla via Delle Muretta, dalla piazza San Bernardino fino alla discesa intermedia verso via Dell’Angelo, ovvero all’altezza dell’Anagrafe. Inoltre saranno posti i controlli anche in altre zone come l’ingresso in via Di Mezzo dalla piazza Romboni. Via Delle Muretta assumerà poi un ruolo importante dopo la realizzazione del secondo giardino murato di Camaiore che la unirà alla via Tabarrani in un percorso verde e architettonico.