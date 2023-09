"Camaiore: Sarzanese Fondi di bilancio "dirottati" sull'Arlecchino"

Spostati i fondi dai lavori sulla Sarzanese al progetto dell’Arlecchino: la giunta delibera una variazione di bilancio. Se realizzarlo costerà ben 10 milioni di euro finanziati dalla Regione, per il nuovo progetto servono fondi urgenti che rispettino i tempi del Pnrr: per questo motivo la giunta comunale ha deciso si utilizzare oltre 200.000 euro, destinati a completare i lavori lungo la Sarzanese, per finanziare l’iter della progettazione della fatiscente struttura di Lido di Camaiore. Adesso dunque, per l’arteria che attraversa Capezzano Pianore, si eseguiranno solo gli espropri necessari nell’ultimo tratto a confine con Pietrasanta, mentre si metterà mano concreta allo studio di fattibilità già eseguito e all’esecutivo del progetto Arlecchino, che prevede anche il parere della Soprintendenza dal lato paesaggistico.