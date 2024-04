Camaiore Rigenerazione Arlecchino. Via alle verifiche sul progetto

Ultimi step prima dell’apertura dei cantieri all’Arlecchino, a Lido di Camaiore, che il Comune punta a riqualificare completamente. Il progetto prevede la demolizione e la successiva ricostruzione dello stabile. E proprio il progetto di fattibilità tecnica e il progetto esecutivo per la ricostruzione saranno vagliati dal punto di vista ingegneristico e architettonico da un’impresa romana, la Its Controlli Tecnici Spa di Roma, che ha vinto la gara d’appalto indetta dal Comune. Da contratto, il tempo concesso per le verifiche sui progetti è di 45 giorni: dopodiché, se i ’verdetti’ daranno il semaforo verde, si potrà andare avanti con il progetto di rigenerazione da circa 12 miliondi di euro di investimenti reperiti da diversi canali. Il costo del servizio di verifica dei progetti da parte della Its Spa è di 126.060,50 euro più 4.922,42 di oneri previdenziali e 28.156,24 di Iva.