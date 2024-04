Camaiore Pulizia del territorio. Pluriservizi lancia una partnership

Per la pulizia e il decoro del territorio, Pluriservizi ha deciso di avvalersi di una partnership esterna. Per finanziare l’operazione, sono stati messi sul piatto circa 50mila euro. Nello specifico, la partecipata ha diramato un avviso pubblico per l’affidamento del servizio di taglio dell’erba e pulizia dei cimiteri di frazione e del palasport del capoluogo. La collaborazione andrà avanti per tre anni, dal 25 aprile 2024 al 25 aprile 2027. Nello specifico, i lavori dovranno essere eseguiti ogni 25/30 giorni da aprile a ottobre (sette interventi) per quel che riguarda i cimiteri comunali, mentre le operazioni al palazzetto non avranno una scadenza prefissata, ma saranno eseguite in caso di specifica richiesta da parte del Comune. I cimiteri che rientrano nel lotto sono quelli di Casoli, Migliano, Pieve, Fibbialla, Montebello, Pontemazzori, Fibbiano, Monteggiori, Santa Lucia, Gombitelli, Montemagno, Santa Maria Albiano, Greppolungo, Nocchi, Torcigliano, Lombrici, Orbicciano, Valpromaro, Metato e Pedona.