Camaiore Proteste a Marignana: "Non tagliate quegli alberi"

Preoccupazione a Marignana per il possibile abbattimento di nuove piante. "Nessun fondo ancora trovato – dice Arianna Lombardi di Camaiore Popolare – a Marignana l’intervento andrà ad interessare la zona di pertinenza fluviale dove il rischio idraulico è elevato, per cui una zona ad altissimo rischio e fragilità". La Provincia, secondo la consigliera d’opposizione – non ha messo a disposizione i due milioni necessari per realizzare una rotatoria allo svincolo con la Provinciale. "M iantanto – prosegue – il Comune ha pero’ votato la variante senza considerare il pericolo idraulico, e soprattutto dovendo tagliare 25 tigli e tombare due torrenti. "Ma e’ una follia - chiude la consigliera - uno scempio ambientale, un rischio enorme per ampliare una parte di strada dove si guida già in maniera velocissima: ci troveremo a doverne subire le conseguenze".

i.p.