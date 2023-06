Camaiore, Nuovi Orari di Apertura per l'Anagrafe

Da sabato, con l’arrivo del mese di luglio, cambieranno gli orari di apertura al pubblico del servizio anagrafe. All’ufficio di Camaiore, si potrà accedere il martedì dalle 9 alle 11 (con appuntamento) e dalle 11 alle 12,30 (senza appuntamento); il mercoledì (orario continuato dalle 9 alle 17 senza appuntamento) e il venerdì dalle 9 alle 12,30 (senza appuntamento). A Lido di Camaiore, invece, l’apertura sarà il lunedì (orario continuato dalle 9 alle 17 senza appuntamento); il giovedì dalle 9 alle 11 (con appuntamento) e dalle 11 alle 12,30 (senza appuntamento) e il sabato dalle 9,30 alle 12,30 (senza appuntamento, fino al 15 settembre). Le motivazioni di questa variazione riguardano il processo di innovazione dell’attività amministrativa in corso, avviato a causa del cambiamento delle modalità di fruizione dei servizi comunali, che avvengono in misura sempre minore tramite l’accesso diretto dei cittadini agli sportelli e sempre più spesso in modalità digitale o previo appuntamento con l’ufficio di riferimento per evitare le code.