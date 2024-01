Camaiore "Natale sotto tono. Amministrazione insensibile"

Per Simone Frugoni di Fdi a Camaiore è mancata l’atmosfera natalizia: "Un Natale decisamente sotto tono, con pochi eventi, inadeguati per attirare visitatori e insoddisfacenti per i cittadini, che hanno espresso lo scontento attraverso i social. Chi sperava di veder rivivere il nostro centro storico almeno a Natale, è stato deluso: affluenza scarsa, vie semi deserte, manifestazioni di basso livello nonostante l’impegno delle associazioni e dei commercianti. Piazza XXIX Maggio è rimasta triste e desolata. Stesso panorama anche a Lido, dove l’assenza di turisti ha dato un ulteriore colpo all’economia. Il nostro è un territorio con vocazione turistica prevalentemente estiva, ma questo non giustifica la noncuranza e l’indifferenza dell’Amministrazione di centro sinistra",