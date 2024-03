Camaiore Mare più pulito . Quattro milioni per il depuratore

Oltre quattro milioni e mezzo per l’efficientamento e la ristrutturazione dell’impianto di depurazione di Lido di Camaiore. A tanto ammonta l’intervento che Gaia ha previsto sull’impianto di via del Termine. Le opere interesseranno sia la linea acque, sia la linea fanghi. Il gestore procederà al potenziamento dei pretrattati e dei trattamenti terziari, con la realizzazione di una nuova sezione di filtrazione e un nuovo labirinto di contatto. Inoltre, sarà migliorata la gestione delle acque reflue, mentre il revamping dell’impianto avrà un effetto positivo anche sulle acque di balneazione. Anche la linea fanghi sarà migliorata con l’installazione di una rete di aerazione per efficientare il processo di stabilizzazione del fango. Le parti del depuratore a maggiore impatto odorigeno verranno dotate di opportuni impianti di deodorizzazione per evitare la diffusione di miasmi. Inoltre, saranno potenziati l’impianto elettrico e di telecontrollo, e saranno sistemate alcune piante intorno alla struttura per migliorare l’impatto ambientale e visivo dell’impianto.