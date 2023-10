Camaiore Invasione di piccioni: "Vittime di sporcizia e disinteresse"

"I piccioni invadono il centro storico da anni, dov’è l’amministrazione?". La giunta aveva annunciato interventi, ma per ora... L’ennesima protesta contro i volatili arriva da Antonella Marcuzzo, residente del centro: "Da anni lamento condizioni igienico-sanitarie insostenibili oltre a pulire e cercare di proteggermi dagli escrementi. Un passato il veterinario dell’Asl scrisse al Comune segnalando le malattie portate dai piccioni e il metodo usato per l’eliminazione dei volatili con la totale soddisfazione di cittadini e animalisti, ma nessuno si è degnato di prenderlo in considerazione. Non so chi abbia suggerito il falco, ma come se ne va, i piccioni tornano e i contribuenti hanno speso soldi per niente". Oltre che la salute e l’igiene, i piccioni compromettono anche gli affari. "Dopo una settimana di assenza, sono rientrata a casa e l’ho trovata invasa dagli escrementi. Avevo dei visitatori per l’eventuale vendita, ma con questo problema come si fa? Siamo impotenti di fronte a tanta indifferenza".