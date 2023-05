Camaiore Interventi sulla rete Realizzate nuove connessioni

È stato potenziato il sistema elettrico a Lido di Camaiore. Se n’è occupata E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, e che la scorsa settimana ha portato a termine due interventi di manutenzione sul viale Europa e in via del Paduletto. Nello specifico, si è trattato di un’attività tecnica per la sostituzione di una parte della componentistica con apparecchiature motorizzate, oltre che per lo spostamento di alcune prese e l’attivazione di nuove forniture. Per l’occasione, le squadre di E-Distribuzione hanno verificato l’assetto della rete al fine di garantire una distribuzione equilibrata dell’energia elettrica nelle porzioni di territorio interessate, senza tralasciare una componente importante come il decoro urbano nelle zone interessate dai lavori dei tecnici della compagnia dei servizi.