Camaiore Inaugurato il ’Maggi’: "Un impegno per lo sport"

È stato inaugurato nella serata di martedì il nuovo manto erboso del campo a nove al centro sportivo ‘Maggi e Matteucci’ di Capezzano Pianore. "Un intervento fondamentale, ‘gemello’ di quello del campo da calcio all’impianto di Sterpi – si legge in una nota dell’amministrazione –: due opere di totale rifacimento per un investimento complessivo di oltre 600mila euro. L’impegno dell’amministrazione sul tema dello sport e degli impianti del territorio non si ferma: tra le tante opere in programma nel prossimo triennio, sono in fase conclusiva i lavori al punto ristoro dell’impianto ’Benelli’ di Lido di Camaiore, mentre sono in partenza in questi giorni quelli all’impianto di Capezzano, sempre per il punto ristoro. Nei prossimi mesi – si chiude la nota del Comune – continueranno anche i lavori di rigenerazione urbana di tutta l’area dell’impianto sportivo di Sterpi".