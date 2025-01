Camaiore Immobile occupato. Effettuato lo sgombero

La Polizia municipale di Camaiore, coordinata dalla Comandante Francesca Orsi, ha dato esecuzione all’ordinanza di sgombero di un immobile abusivamente occupato a Capezzano Pianore, consentendo al Comune di rientrare in pieno possesso dell’alloggio. Le operazioni sono state effettuate in collaborazione con il personale dei Servizi sociali, dell’Ufficio Casa e dell’Ufficio Ambiente. Sul posto e presenti anche i responsabili di Erp - Lucca, che in qualità di gestori del patrimonio residenziale pubblico hanno immediatamente iniziato i lavori di ristrutturazione, al fine di consentire una rapida assegnazione dell’alloggio ai soggetti in lista d’attesa. L’assessore alla Polizia municipale Luca Mecchi ringrazia la Prefettura per il supporto dato e tutto il personale del comando della municipale per la professionalità dimostrata nella gestione di un’attività particolarmente delicata.